I fatti del giorno - Italia (4)

- Napoli: Landini, governo vuole ritorno gabbie salariali, è follia - Il governo "non vuole fare il salario minimo" e pensa invece a un "ritorno alle gabbie salariali". "Siamo alla follia". È quanto ha dichiarato il leader della Cgil Maurizio Landini intervenendo a Napoli al corteo di manifestazione in occasione dello sciopero generale proclamato per oggi. "In quel documento che ha votato il governo si parla del ritorno alle gabbie salariali. Si parla di collegare il salario all'inflazione che c'è città per città, regione per regione", ha detto Landini. "Per noi quel documento è sbagliato -ha aggiunto -. Per quello che ci riguarda, la battaglia per rinnovare i contratti nazionali, aumentare i salari e per arrivare a una legge sulla rappresentanza che introduca anche il salario orario minimo è la battaglia che per noi rimane aperta ed è al centro anche di questa mobilitazione e di questi scioperi". "Noi non abbiamo rinunciato a quella battaglia - ha continuato Landini - e diciamo che la scelta fatta dal governo non è accettabile anche perché si è fatto votare una legge delega. Cioè siamo al solito strumento: hanno la maggioranza in Parlamento e la usano per non confrontarsi con le parti sociali e con le forze politiche. Si sono fatti dare una delega dal Parlamento per fare quello che gli pare sulle questioni dei salari". "E' una follia ed è una cosa sbagliata - ha concluso Landini - perché, in realtà, i salari non stanno aumentando. La gente sta vedendo che a gennaio non aumentano i salari, ma aumentano le bollette, aumentano le tariffe. Questo è il problema vero". (segue) (Rin)