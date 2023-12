I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turismo: Santanchè, 13 milioni di italiani in partenza per Ponte Immacolata, "voglia d’Italia non si ferma" - “I dati diffusi oggi da Federalberghi confermano che la voglia d’Italia non si ferma e che rimane la meta preferita dal 96 per cento di coloro che approfitteranno dell’8 dicembre per fare un lungo fine settimana di vacanza. I numeri ci fanno ben sperare: sono oltre 13 milioni gli italiani che partiranno". Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè sui dati di Federalberghi. "Il dato in aumento sull’anno scorso ci deve spingere a fare lo scatto di qualità verso la destagionalizzazione, un obiettivo alla portata del comparto, che è sicuramente pronto a gestire i flussi in concomitanza con festività ed alta stagione, ma anche capace a distribuirli nel tempo e nello spazio. Con la squadra che abbiamo sono certa che ci riusciremo”, conclude. (Rin)