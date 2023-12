© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Nord: Usa impongono nuove sanzioni dopo il lancio di un satellite spia - Gli Stati Uniti hanno imposto ulteriori sanzioni alla Corea del Nord ieri, a seguito del lancio di un satellite spia militare effettuato da Pyongyang la settimana scorsa. In coordinamento con Australia, Giappone e Corea del Sud, il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato provvedimenti contro otto soggetti fisici e giuridici che agevolano l'elusione delle sanzioni a beneficio dei programmi di armamenti di Pyongyang, e di un gruppo di hacker che raccoglie informazioni per la Corea del Nord. Gli otto individui avrebbero lavorato in Paesi come Cina e Russia come agenti per la Corea del Nord, aiutandola a ottenere denaro e tecnologia necessari per lo sviluppo di missili balistici e altre armi, ha affermato il dipartimento. Il gruppo di spionaggio informatico è noto come “Kimsuky”, e sarebbe affiliato al Dipartimento generale per la ricognizione della Corea del Nord, che, secondo il dipartimento statunitense, è responsabile del furto di informazioni sensibili da parte di persone impiegate da agenzie governative, think tank e organi di stampa in Paesi come Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti. "L'uso da parte della Corea del Nord di 'lavoratori all'estero, riciclatori di denaro, spionaggio informatico e finanziamenti illeciti continua a minacciare la sicurezza internazionale e i nostri alleati nella regione", ha dichiarato tramite una nota Brian Nelson, sottosegretario per il terrorismo e l'intelligence finanziaria del dipartimento del Tesoro. Tra i soggetti sanzionati figura anche Green Pine Associated Corp., controllata dal servizio segreto nordcoreano e già soggetta a sanzioni da parte degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite. (segue) (Res)