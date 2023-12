© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uzbekistan: presidente Mirziyoyev partecipa a Cop28 per ribadire impegno a preservare pianeta - Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, in vista negli Emirati Arabi Uniti dal 30 novembre al 2 dicembre, parteciperà al Vertice mondiale per l’azione sul clima, in programma oggi e domani a Dubai nell’ambito della Cop28, la Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc). Lo scopo di questi eventi, si legge in un comunicato, è discutere del cambiamento climatico globale, combatterne gli impatti, valutare e fare il punto sui progressi compiuti dall’adozione dell’Accordo di Parigi. Il programma del vertice comprenderà un segmento ad alto livello per i capi di Stato e di governo, sessioni su cibo, energia, gioventù e istruzione, salute, ambiente, risorse idriche, finanziamento dell'azione per il clima, eventi tematici e tavole rotonde sull’attuazione della Cop-28. Alla Conferenza parteciperanno delegazioni di circa 140 paesi a livello di capi di Stato, di governo e di ministri, rappresentanti di organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, esperti, rappresentanti del mondo scientifico. La Convenzione quadro è stata adottata nel 1992 e copre quasi tutti i Paesi del mondo. Il Protocollo di Kyoto e l’Accordo di Parigi sono documenti adottati sulla base e come seguito all’Unfcc. L’importanza della Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per il mondo intero, compresa la regione dell’Asia centrale e l’Uzbekistan, è indiscutibile. La portata dell’evento a Dubai è determinata non solo dal numero dei partecipanti – più di 80 mila persone – ma anche dalla globalità del problema in discussione. La partecipazione del presidente dell’Uzbekistan a questo evento riaffermerà l’impegno per la “crescita e lo sviluppo verdi”, la disponibilità a consolidare gli sforzi per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e ad adempiere agli impegni assunti per raggiungere gli obiettivi dell’Unfcc, del Protocollo di Kyoto e l’Accordo di Parigi. (Res)