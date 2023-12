I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: crolla muro di contenimento nella notte a Monteverde, 4 veicoli danneggiati - Paura nel quartiere Monteverde di Roma, dove questa notte è crollato un muro di contenimento. È successo in via di Ponziano, una traversa di viale Trastevere, intorno alle 3 del mattino, quando il muro, per cause ancora da accertare, all'improvviso ha ceduto all'altezza del civico 15. Non ci sono stati feriti, ma i calcinacci, finiti in strada, hanno danneggiato 4 veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei gruppi Marconi e Monteverde della polizia locale, che hanno provveduto alla chiusura al traffico della via, da viale Trastevere a via Parrasio. Sono state inoltre chiuse via Paolo Segneri, da via Parini a via di Ponziano, e via Parrasio, da via Segneri al civico 32. (segue) (Rer)