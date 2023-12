I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: lavoro nero e spaccio controlli polizia a San Basilio, Monteverde, Anzio e Colleferro - San Basilio, Monteverde, Anzio e Colleferro sono le zone interessate dai controlli straordinari effettuati dagli agenti di vari distretto o commissariati di polizia di Roma. Le attenzioni degli agenti si sono concentrate sugli esercizi commerciali, le ditte edili e ovviamente lo spaccio della droga. In questo contesto gli agenti del IV Distretto San Basilio hanno svolto un mirato servizio di controllo a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano, presso le Stazioni della Metropolitana Linea B fermata "Ponte Mammolo" e "Rebibbia", e sono stati effettuati servizi antidroga e posti di controllo nei quartieri "Tiburtino Terzo" e "San Basilio", durante i quali sono state identificate 208 persone e controllati 39 veicoli: 11 stranieri, sprovvisti di documenti, sono stati accompagnati negli uffici di polizia per accertarne la regolarità sul territorio nazionale. Inoltre, gli investigatori del IV Distretto e le unità cinofile antidroga hanno effettuato varie ispezioni all'interno delle scale condominiali di palazzi nel quartiere del "Tiburtino Terzo" e nelle adiacenze del parco Kolbe trovando circa 150 grammi tra hashish e cocaina: tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata. Una persona è stata arrestata per reati inerenti gli stupefacenti ed 1 per evasione dagli arresti domiciliari. Durante i controlli amministrativi a 6 esercizi commerciali, i poliziotti hanno riscontrato violazioni, comminando sanzioni per un importo complessivo di 16.366 euro. Infine, unitamente a funzionari dell'Ispettorato del Lavoro, gli agenti hanno controllato 2 ditte edili, una italiana ed una romena, trovando 1 lavoratore in nero, motivo per il quale è stata disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale ed altre irregolarità sanzionate. Nella zona di Monteverde, i poliziotti del XII Distretto hanno controllato 2 esercizi commerciali individuando circa 17 chili di alimenti scaduti in uno e alimenti privi di etichettatura in un altro: alimenti tutti sequestrati. Sono state pertanto elevate 2 sanzioni amministrative ed 1 provvedimento di sospensione attività. Gli agenti del Commissariato Anzio-Nettuno, in tutta la zona di loro competenza, hanno controllato 6 sale giochi nelle quali sono state riscontrate alcune irregolarità, tra cui l'assenza del titolare della licenza o di un suo rappresentante, per cui si è provveduto a notificare ai titolari stessi le previste sanzioni. Inoltre i poliziotti della squadra giudiziaria hanno arrestato un 43enne italiano per il reato di spaccio. A seguito di specifici servizi i poliziotti hanno perquisito l'auto e l'abitazione dell'uomo e hanno rinvenuto 163 grammi di cocaina, 48 grammi di hashish e 15 grammi di marijuana. Alla fine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato e l'arresto è stato poi convalidato. Gli agenti del commissariato Colleferro, infine, hanno controllato 3 locali nel loro territorio: durante gli accertamenti sono state riscontrate violazioni amministrative sanzionate per un importo complessivo di circa 10mila euro. Inoltre, con l'ausilio dell'Unità Cinofila del Reparto di Nettuno, i poliziotti hanno scovato, durante una perquisizione in un locale caldaie, un barattolo contenente 11 dosi di cocaina per un peso complessivo di 13 grammi: la sostanza è stata sequestrata. (segue) (Rer)