Pakistan-Cina: quarto ciclo di colloqui marittimi a Islamabad, cooperare per affrontare sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti di Cina e Pakistan hanno tenuto ieri a Islamabad il quarto ciclo di colloqui marittimi bilaterali, convenendo di rafforzare la cooperazione per rispondere a "minacce e sfide emergenti". Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri pachistano. Le consultazioni sono state co-presiedute dal direttore generale delegato ai rapporti con la Cina del ministero degli Esteri pachistano, Mohammad Aamir Khan, e dal vicedirettore generale del dipartimento delle questioni di confine e degli oceani presso il ministero degli Esteri cinese, Wang Jinfeng. Le parti hanno avuto "un approfondito scambio di opinioni" sull'intero spettro della cooperazione marittima bilaterale, compresi gli scambi navali, la cooperazione regionale, lo sviluppo delle infrastrutture marittime, la collaborazione nella pesca, la scienza e la tecnologia, le missioni di ricerca e salvataggio, la gestione delle catastrofi marittime e lotta all'inquinamento marittimo. I due interlocutori hanno "espresso soddisfazione per la comprovata amicizia tra Pakistan e Cina, nonché per il partenariato cooperativo strategico per tutte le stagioni istituito tra i due Paesi", riferisce la nota. Preso atto dei cambiamenti nel panorama marittimo regionale e globale, Pechino e Islamabad hanno convenuto sulla direzione intrapresa dalla cooperazione bilaterale, "in linea con la visione condivisa di una regione Asia-Pacifico pacifica e prospera". Al termine dei colloqui, è stato convenuto di promuovere la cooperazione pratica per rispondere congiuntamente alle "minacce e alle sfide emergenti". Il quinto ciclo del dialogo marittimo si terrà in Cina nel 2024.(Inn)