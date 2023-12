Credito: Popolare di Sondrio, da Bce nuovi requisiti Srep per 2024, ratio patrimoniali già superiori a nuovi target

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Popolare di Sondrio comunica di avere ricevuto dalla Banca Centrale Europea, a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale Srep (“Supervisory Review and Evaluation Process”) condotto nel 2023, la notifica della nuova decisione in materia di requisiti prudenziali da rispettare su base consolidata, con efficacia dal 1° gennaio 2024. Il requisito aggiuntivo in materia di fondi propri di secondo pilastro (Pillar 2 Requirement o “P2R”) è pari al 2,79 per cento, da detenere sotto forma di capitale primario di classe 1 (CET1) almeno per il 56,25 per cento e di capitale di classe 1 almeno per il 75 per cento; include una quota pari a 0,04 per cento a titolo di maggiorazione del requisito di secondo pilastro per le esposizioni deteriorate. In conseguenza, il livello minimo di Common Equity Tier 1 ratio richiesto è pari all’8,57 per cento ed è determinato come somma del requisito regolamentare minimo di primo pilastro (4,5 per cento), del requisito addizionale di secondo pilastro (1,57 per cento) e della riserva di conservazione del capitale (2,5 per cento). Il Tier 1 ratio richiesto è pari al 10,59 per cento. Il Total Capital Ratio minimo è pari al 13,29 per cento. Sulla base dei dati al 30 settembre 2023 il Gruppo Banca Popolare di Sondrio presenta ratios patrimoniali che si attestano ampiamente oltre le suddette soglie. (Com)