Serbia: ambasciatore Usa, alle prossime elezioni non decido io ma i cittadini serbi

- Spetta ai cittadini della Serbia decidere sulle elezioni del 17 dicembre. Ogni tentativo di reclutare l'ambasciatore degli Stati Uniti a Belgrado, Christopher Hill, nella campagna elettorale non avrà successo. Lo ha affermato lo stesso ambasciatore Usa all'agenzia di stampa "Fonet", la quale ha constatato come la sua figura sia diventata uno degli argomenti della campagna elettorale di alcuni movimenti politici. Hill ha quindi sottolineato che vuole "rimanere fuori dalla campagna politica in Serbia" e che, per quanto lo riguarda, "voterà in Florida". La lista della coalizione formata dal movimento di Dveri e Zavetnici "Raduno nazionale-Forza per la costruzione dello Stato" ha accusato Hill di "drastica ingerenza negli affari interni del Paese" in seguito alle dichiarazioni del diplomatico secondo cui per la Serbia è "completamente insostenibile continuare ad avere buoni rapporti con la Russia". (Seb)