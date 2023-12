Roma: non accetta la fine del rapporto e molesta la ex, braccialetto elettronico per 43enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ha accettato la fine del rapporto e ha iniziato a molestare e minacciare la donna con la quale è stato insieme dal 2012 al 2020. Ha perseguitato, quindi, la donna con aggressioni sia verbali che fisiche e in particolare a fine ottobre, al culmine di una lite avvenuta in casa davanti ai figli minori, il 42enne ha preso a schiaffi la donna sul pianerottolo. Le attività degli agenti di polizia del XIV distretto Primavalle che hanno consentito alla Procura di chiedere ed ottenere dal Gip la misura del divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico.(Rer)