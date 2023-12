Medio Oriente: popolari, Sanchez ha creato grave crisi con Israele per sue parole "inammissibili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha creato una "grave crisi internazionale" con le sue dichiarazioni "inammissibili e irresponsabili che hanno chiaramente offeso Israele, vittima di un attacco terroristico". Lo ha detto il portavoce parlamentare del Partito popolare (Pp), Miguel Tellado, dopo che ieri Israele ha richiamato la sua ambasciatrice in Spagna, Rodica Radian-Gordon, per consultazioni a seguito delle parole del premier spagnolo che aveva messo in dubbio il fatto che Israele agisca secondo il diritto internazionale. L'esponente popolare ha sottolineato che Israele si sta difendendo "da un'organizzazione terroristica internazionale", Hamas, che "purtroppo sembra essersi sentito protetto da Pedro Sanchez e che recentemente ha rilasciato una dichiarazione in cui lo ringraziava per la sua posizione". (Spm)