Cdp: Moody's Analytics migliora di tre punti la valutazione Esg

- Migliora per il secondo anno consecutivo la performance Esg (Environmental, Social e Governance) di Cassa Depositi e Prestiti. In base all'ultimo Esg Assessment rilasciato da Moody's Analytics - si legge in una nota - Cdp ha ricevuto complessivamente un punteggio "Advanced" pari a 70/100 nel 2023, con un ulteriore incremento di tre punti rispetto al 2022. A partire da ottobre 2023, Cdp si colloca così al terzo posto su 22 società all'interno del settore delle "Specific Purpose Banks & Agencies" europee, mentre si posiziona 33ma su oltre 1.500 società valutate da Moody's Analytics in tutti i settori a livello europeo e 33ma su oltre 4.600 società valutate a livello globale. L'incremento del punteggio Esg di Cdp è stato ottenuto grazie al miglioramento della performance sia sul fronte ambientale (da 63/100 nel 2022 a 71/100 nel 2023) sia su quello della governance (da 62/100 a 65/100), mentre la valutazione nel profilo sociale è rimasta stabile all'interno della categoria "Advanced" (72/100). Dal punto di vista ambientale, i principali fattori che hanno contribuito al miglioramento del punteggio sono rappresentati dalla "Minimizzazione degli impatti sull'ambiente derivanti dai cambiamenti climatici" (69/100) e dai "Finanziamenti responsabili dal punto di vista ambientale" (65/100). Inoltre, in termini di Strategia Ambientale, Cdp ha ricevuto un punteggio pari a 96/100, il massimo nel proprio settore di riferimento a livello globale, posizionandosi al primo posto su 30 società. Per quanto riguarda la governance, il progresso è stato trainato principalmente da una maggiore integrazione delle tematiche Esg all'interno del Consiglio di Amministrazione. (segue) (Com)