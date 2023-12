Cdp: Moody's Analytics migliora di tre punti la valutazione Esg (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alla dimensione sociale, Moody's Analytics ha riconosciuto l'impegno profuso da Cdp nell'ultimo anno per promuovere la diversità e prevenire le discriminazioni, testimoniato ad esempio dall'aumento della percentuale di figure femminili in posizioni di senior e middle management, in linea con i target fissati dal primo Piano Esg di Cdp approvato nel 2022; le misure adottate per la riduzione e il monitoraggio delle disparità salariali; l'impegno per l'aumento della percentuale di donne in posizioni apicali. Il giudizio di Moody's Analytics testimonia l'efficacia delle azioni intraprese da CDP volte a integrare sempre di più i fattori Esg all'interno della propria operatività, come previsto dal Piano Strategico 2022-2024 e in linea con le migliori pratiche adottate dalle istituzioni finanziarie a livello internazionale. (Com)