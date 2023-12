Mare: Urso, settore contribuisce per 65 miliardi a Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Il mare è cruciale per il nostro Paese anche per le trasformazioni geopolitiche in atto. Il mare è un elemento chiave per i nostri territori, la nostra cultura e la nostra economia da sempre. Noi siamo nati sul mare. Il settore marittimo contribuisce per 65 miliardi di euro al Pil e sta recuperando la crescita registrata prima della pandemia". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un video massaggio al Festival del Mare. "Siamo al terzo posto in Europa per valore aggiunto nel settore della cantieristica navale, nel turismo costiero, nelle risorse marine non biologiche", ha aggiunto. "Siamo al quarto posto per le risorse biologiche marine e al quinto per attività portuali. Le imprese attive nella 'blue economy' sono 230 mila, generano un fatturato di oltre 137 miliardi e offrono lavoro a circa 900 mila persone", ha concluso. (Rin)