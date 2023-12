Russia: Lavrov, non vediamo ragioni per cambiare obiettivi dell'operazione speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non vede alcun motivo per riconsiderare gli obiettivi fissati dell'operazione speciale in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "La leadership della nostra operazione militare speciale sa come raggiungere gli obiettivi, il comandante supremo controlla costantemente questa operazione e non vediamo alcuna ragione per cui i nostri obiettivi dovrebbero essere riconsiderati", ha detto Lavrov in una conferenza stampa dopo la riunione ministeriale dell'Osce a Skopje, in Macedonia del Nord. L'operazione speciale, come ha aggiunto il ministro, serve "almeno per far ritornare questa gente (gli ucraini) all'adempimento della loro Costituzione". (Rum)