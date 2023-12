Singapore: ministro Sicurezza nazionale Teo Chee Hean partecipa a Cop28

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Singapore ha inviato Teo Chee Hean, ministro coordinatore per la Sicurezza nazionale e presidente del Comitato interministeriale sul cambiamento climatico, come suo rappresentante alla Cop28, la Conferenza delle della parti Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del primo ministro singaporiano, precisando che la visita di lavoro di Teo, iniziata oggi, si concluderà il 5 dicembre. Il ministro rappresenterà la città-Stato anche al Vertice mondiale per l’azione sul clima, il segmento di alto livello; inoltre, avrà impegni bilaterali e interverrà a eventi ospitati dal padiglione di Singapore. A seguire, dal 7 al 12 dicembre, si recherà a Dubai la ministra della Sostenibilità e dell’ambiente, Grace Fu.(Fim)