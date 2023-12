Cop28: Meloni, 100 milioni per fondo per le perdite e i danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia stanzierà 100 milioni (non 130 come riportato in precedenza per un errore della traduzione) per il "Fondo per le perdite e i danni", adottato dai paesi della Cop28 per aiutare le nazioni più povere e in via di sviluppo a far fronte ai cambiamenti climatici. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento alla Cop28, a Dubai, nel corso del panel di alto livello "Transforming Food Systems in the face of Climate Change". "Il sistema alimentare italiano è tra i più avanzati al mondo: penso alla dieta mediterranea. Siamo consapevoli quanto prezioso può essere il nostro contribuito", ha aggiunto Meloni. (Res)