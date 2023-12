Lombardia: da Regione nuovo progetto di legge per incoraggiare il rientro dall'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati definiti nuovi ambiti di intervento con focus sulla valorizzazione della cultura, dell'identità e del territorio lombardo, iniziative di attrattività in Lombardia sia in termini turistici sia professionali e formativi, anche finalizzati al rientro nella regione. Si mira ad ampliare la platea di soggetti che possono realizzare azioni a favore dei lombardi nel mondo includendo enti pubblici e di formazione, università, centri di ricerca e il mondo delle realtà private no-profit della società civile oltre che l'associazionismo lombardo nel mondo. Si prevede la ridefinizione dei destinatari che Regione Lombardia intende supportare, quali i lombardi nel mondo e le loro comunità e la valorizzazione degli organismi associativi rappresentanti delle nuove forme aggregative innovative - in particolare delle giovani generazioni - e tradizionali. Si riconosce inoltre l'importanza di tutti coloro i quali - indipendentemente dalla nascita, dalla cittadinanza e dalla residenza - “abbracciano i valori e gli stili di vita della nostra regione”. Si prevede l'istituzione della “Consulta dei lombardi nel mondo”, composta tra l'altro da esperti del settore con la presenza di giovani lombardi nel mondo. La proposta di legge intende istituire la 'Giornata dei lombardi nel mondo' e del riconoscimento di 'Ambasciatore lombardo nel mondo' a coloro i quali si siano distinti in molteplici attività dando lustro alla Lombardia. Il documento, prima dell'approvazione in Consiglio Regionale, verrà discusso nella “II Commissione Affari istituzionali ed Enti Locali”. (Com)