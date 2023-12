Cultura: indagine Confcommercio, per 92,6 per cento romani cinema occasione rilancio Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il 92,6 per cento dei romani, sono principalmente gli eventi cinematografici nazionali e internazionali a costituire occasioni di rilancio per la città di Roma. È quanto emerge dall'indagine sugli eventi culturali nella città di Roma realizzata per Confcommercio Roma in collaborazione con Format Research, presentata questa mattina a Roma. Seguono le Arene Estive (91,5 per cento) e i grandi eventi di Teatro (91,4 per cento). Seppur con un valore percentuale più basso rispetto agli altri, anche i piccoli teatri periferici sono valutati positivamente (87,2 per cento). L'indagine è stata svolta conducendo 1.500 interviste, effettuate tramite Sistema Cati (Computer aided telephone interview) e Cawi (Computer aided web interview) nel periodo compreso tra il 19 ottobre e il 6 novembre 2023. (Rer)