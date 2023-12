Giustizia: Crosetto, riflessione su ruolo magistratura, scontro con politica deve finire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario aprire una riflessione sul ruolo che, nella nostra Costituzione e in un Paese democratico, deve avere la magistratura. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto rispondendo alle interpellanze urgenti alla Camera dei deputati. “Io apro come cittadino un tema di cui dobbiamo discutere: prima o poi questo scontro fra politica e magistratura dovrà finire”, ha detto Crosetto. “In un Paese democratico la magistratura deve lavorare in pace e non deve esistere alcun pregiudizio”, ha aggiunto. (Res)