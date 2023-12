Torino: nuove tensioni tra Gl events e istituzioni, a rischio il futuro di Lingotto Fiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scambi di accuse e minacce. Ritorna alla ribalta lo scontro tra Gl Events, che da anni gestisce il più importante polo fieristico di Torino a Lingotto, e Regione e Comune. A scatenare le polemiche sono stati gli attuali vertici della società in Italia, Cizeron e Ganczer: "Abbiamo chiesto alle istituzioni di sostenere i nostri eventi, ma il nostro auspicio è caduto nel vuoto. Ora vogliamo una risposta entro il Salone del libro 2024. In base a questo decideremo quali conclusioni trarre". Parole che non sono piaciute alla Regione Piemonte e al Comune di Torino che hanno replicato con una nota altrettanto infuocata: "Stupisce davvero leggere le dichiarazioni dei vertici di Gl Events che lamentano la solitudine e il presunto disinteresse degli enti locali nei confronti loro e del Centro Fiere quando, nei mesi scorsi, ci sono stati incontri e interlocuzioni a diversi livelli, e ancora negli ultimi giorni si stavano programmando nuovi appuntamenti - hanno affermato gli assessori al Patrimonio di Regione Piemonte Andrea Tronzano e ai Grandi eventi della Città di Torino, Domenico Carretta -. Il polo fieristico di Torino per Comune e Regione è strategico, e siamo sempre disponibili a valutare proposte concrete, ma senza ricatti o ultimatum. A riprova del nostro interesse, ricordiamo come i nostri due enti, insieme alla Camera di Commercio, abbiano promosso un piano strategico per il rilancio del turismo congressuale che entro fine anno formulerà gli obiettivi per il prossimo triennio, per il quale sono già numerosi i grandi eventi di respiro nazionale e internazionale annunciati e di cui la società è stata portata a conoscenza. In questi anni sono stati analizzati diversi scenari di collaborazione con il Gruppo. Al momento la proposta più concreta che ci è stata formulata è stata quella dell’acquisto del centro fieristico da parte degli enti locali (a una cifra per altro fuori mercato e non nelle disponibilità degli enti stessi). (segue) (Rpi)