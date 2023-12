Pil: Istat rialza stime, in crescita dello 0,1 per cento in terzo trimestre e su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stima completa dei conti economici trimestrali "fa registrare una crescita del Pil dello 0,1 per cento in termini sia congiunturali, sia tendenziali. Tali misure - commenta l'Istituto - rappresentano una revisione al rialzo rispetto alla stima preliminare diffusa a fine ottobre, quando il tasso di crescita era risultato nullo in termini sia congiunturali, sia tendenziali, mentre rimane inalterata la crescita acquisita per il 2023 (+0,7 per cento)". "Alla lieve crescita del Pil - prosegue il commento Istat - contribuiscono positivamente sia i consumi delle famiglie e delle ISP per 0,4 punti percentuali, sia la domanda estera netta per un punto percentuale, mentre la variazione delle scorte fornisce un contributo negativo. Nullo il contributo sia degli investimenti fissi lordi sia della spesa delle Amministrazioni pubbliche. In crescita dello 0,3 per cento il valore aggiunto dell’industria e dello 0,1 per cento quello dei servizi, mentre risulta ancora in flessione il settore primario (-1,2 per cento). Positivi gli andamenti di posizioni lavorative, unità di lavoro e ore lavorate, cresciuti rispettivamente dello 0,1 per cento, 0,2 per cento e 0,4 per cento, così come i redditi pro-capite, cresciuti dell’1,1 per cento". (Rin)