Madagascar: Corte costituzionale convalida rielezione di Rajoelina

- L'Alta corte costituzionale (Hcc) del Madagascar ha definitivamente convalidato la vittoria del presidente uscente, Andry Rajoelina al primo turno delle elezioni presidenziali dello scorso 16 novembre. Lo riferisce "Rfi", precisando che in una sentenza pronunciata oggi, 1 dicembre, il massimo tribunale della "Grande ile" ha convalidato la vittoria elettorale di Rajoelina con il 58,96 per cento dei voti, in uno scrutinio boicottato dalle opposizioni e che ha visto a loro avviso un'astensione record. Secondo i risultati ufficiali annunciati oggi dal presidente dell'Hcc, Florent Rakotoarisoa, ha votato il 46,3 per cento degli iscritti. Rajoelina è contestato dalle opposizioni per alcuni casi di corruzione che hanno coinvolto membri della sua famiglia e per la doppia nazionalità - malgascia e francese - da lui posseduta e mai dichiarata, in violazione a quanto affermato dalla Costituzione del Madagascar. Secondo la Carta, infatti, il possesso di una nazionalità straniera impone la rinuncia a quella malgascia, quest’ultima imprescindibile per candidarsi alla massima carica dello Stato. (segue) (Res)