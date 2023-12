Madagascar: Corte costituzionale convalida rielezione di Rajoelina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, l'esercito del Madagascar ha messo in guardia contro qualsiasi tentativo di destabilizzare il Paese dopo che ieri il pubblico ministero, Narindra Rakotoniaina, ha annunciato l'arresto di due ufficiali dell'esercito, che rimarranno in custodia fino all'udienza in programma il prossimo 16 gennaio. Il procuratore non ha nominato gli ufficiali né fornito il loro grado. Parlando ai giornalisti nella capitale Antananarivo, il portavoce dell'esercito, il generale William Michel Andriamasimanana, non ha menzionato gli arresti ma ha ribadito che l'esercito si impegna a rispettare l'esito delle elezioni. "Qualsiasi forma di destabilizzazione, diretta o indiretta, sia interna che esterna, che ostacoli lo sviluppo del Madagascar portato avanti dal prossimo leader, non sarà accettata", ha affermato. (Res)