Cop28: von der Leyen, il cambiamento climatico è la sfida del nostro secolo

- Il cambiamento climatico è la sfida del nostro secolo. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che si trova a Dubai per la Cop28, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. "Le nostre ambizioni devono essere all'altezza di questa sfida. L'Ue spingerà per raggiungere tappe fondamentali per le emissioni globali: raggiungere il picco delle emissioni globali entro il 2025, l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e gli obiettivi per il 2030 per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica", ha aggiunto von der Leyen nel suo messaggio. (Beb)