Germania: ex mafioso condannato per estorsione

- Il tribunale di Augusta ha condannato a un anno di carcere con sospensione della pena un “ex mafioso” italiano, riconosciuto colpevole di estorsione ai danni di un connazionale, gestore di un esercizio per la ristorazione a Landsberg. È quanto riferisce il quotidiano “Muenchner Merkur”, aggiungendo che i fatti risalgono al 1990. Il condannato chiedeva il pizzo al ristoratore e, davanti al suo rifiuto di pagare, lo sottopose a “forti pressioni” fino a ottenere la somma di quattromila marchi. Immigrato dall'Italia in Germania con la famiglia nel 1976 a 13 anni, il criminale ne ha oggi 60 e, con un complice, avrebbe tentato di impedire a un connazionale l'apertura di un locale. Non riuscendo nell'intento, l'ex mafioso esercitò pressioni sulla vittima affinché chiudesse la propria attività o pagasse mille marchi al mese come pizzo dal giugno 1990. (segue) (Geb)