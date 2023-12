Germania: ex mafioso condannato per estorsione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte al rifiuto del gestore, a novembre dello stesso anno, il condannato e il complice si presentarono presentarono presso il suo locale per estorcere il denaro minacciandolo. Il ristoratore decise quindi di pagare il pizzo consegnando ai ricattatori quattromila marchi, che i due si spartirono. Nel 1991, l'ex mafioso tornò in Italia e commise altri crimini: nel casellario giudiziario figurano estorsione, possesso illegale di armi, violenza sessuale su minore e furto. L'uomo trascorse otto anni in prigione. Il reato commesso a Landsberg sarebbe stato prescritto dopo 20 anni ma, poiché nel 2006 è stato emesso un mandato d'arresto contro l'italiano, il termine è stato esteso a 40 anni. Il 60enne è stato arrestato a settembre scorso e ha trascorso tre settimane in custodia, prima di essere processato ad Augusta. In tribunale, l'ex mafioso ha confermato le accuse prima di essere condannato a un anno di carcere con sospensione della pena. La sentenza non è definitiva. (Geb)