Giustizia: Crosetto, contro di me “plotone d’esecuzione ad personam”

22 luglio 2021

- In questi giorni è stato messo “un plotone d’esecuzione ad personam”: lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto rispondendo alle interpellanze urgenti alla Camera dei deputati in relazione alle sue dichiarazioni sulla giustizia. “Trasmissioni, insulti, interpretazioni malevole delle mie parole. Quando ho cose da denunciare non ho paura di farlo”, ha detto il ministro. (Res)