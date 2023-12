Roma: in fiamme 5 cassonetti nella notte, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque cassonetti dei rifiuti sono andati in fiamme questa notte nel quadrante tra i quartieri romani di Monteverde e Magliana. Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 5:30, quando i carabinieri del nucleo radiomobile e i vigili del fuoco sono intervenuti in via Newton e via Virginia Agnelli per l’incendio di due cassonetti. All’arrivo dei militari e dei pompieri, i cassonetti erano avvolti dalle fiamme ma non totalmente distrutti. Altri interventi simili sono seguiti in via Colli Portuensi, in via di Donato e via Ramazzini. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia Roma Eur. Nessuna pista è esclusa.(Rer)