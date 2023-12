Spagna: fonti stampa, centro Henry Dunant sarà verificatore internazionale tra socialisti e JxCat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro Henry Dunant per il dialogo umanitario sarà il verificatore internazionale del rispetto dell'accordo sottoscritto dai socialisti spagnoli con Uniti per la Catalogna (Erc). È quanto rivelato dal quotidiano "El Espanol". Questa organizzazione, che in passato ha mediato la negoziazione tra il gruppo terroristico basco Eta e il governo di Jose Luis Rodiguez Zapatero, siederà al tavolo di domani a Ginevra tra la delegazione del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), guidata da Santos Cerdan, e quella di JxCat, guidata da Jordi Turull. Secondo "El Espanol", Zapatero è stato un "attore chiave" nel riavvicinamento tra Pedro Sanchez e Carles Puigdemont. Sarebbe stato lo stesso ex presidente della Catalogna a prendere un anno fa l'iniziativa di contattare Henry Dunant. Sanchez ha accettato questo verificatore data la stretta relazione sia con Javier Solana, presidente onorario dell'ente, sia con Zapatero. (Spm)