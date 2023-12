Medio Oriente; generale Yadlin, in 8-9 mesi forze israeliane smantelleranno Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In otto o nove mesi le forze israeliane dovrebbero riuscire a smantellare il movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" il generale Amos Yadlin, ex responsabile dei servizi segreti militari di Israele. Yadlin ha parlato di un "grande successo" nelle operazioni militari condotte da Israele fino ad oggi, per poi affermare che "senza nessun dubbio" gli interventi terrestri a sud di Gaza erano inevitabili. "La mia valutazione è che i dirigenti dell'organizzazione sono scappati a nord per cercare rifugio", ha detto il generale. "Il fatto che dei terroristi attacchino Israele e uccidano dei civili raccogliendo un forte sostegno nel mondo arabo non è un novità", ha poi affermato Yadlin, spiegando che molti abitanti di Gaza costretti a lasciare le loro abitazioni deplorano quanto avvenuto. (Frp)