India-Bulgaria: sottosegretaria Esteri Lekhi incontra ministro Cultura Krastev

- La sottosegretaria agli Esteri e alla Cultura dell’India, Meenakashi Lekhi, in visita a Sofia (30 novembre e primo dicembre), ha avuto un colloquio col ministro della Cultura della Bulgaria, Krastyu Krastev, con cui ha parlato della cooperazione culturale e della celebrazione dei 70 anni di relazioni diplomatiche, il prossimo anno. Inoltre, ha visitato il Museo archeologico nazionale e ha avuto un incontro con una rappresentanza di artisti e imprenditori bulgari e di membri della comunità indiana. Lo rende noto Lekhi sul social network X. La tappa in Bulgaria conclude un viaggio in Europa che ha precedentemente toccato l’Ungheria.(Inn)