Sardegna: via libera del Consiglio regionale a ripresa pesca ricci di mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo due anni di fermo, la pesca dei ricci di mare (paracentrotus lividus) riceve finalmente il via libera dal Consiglio regionale. Senza bisogno di lunghe discussioni, un emendamento alla "manovrina" è stato approvato, consentendo la raccolta, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione dei ricci e dei loro derivati freschi. Il documento stabilisce un limite massimo di quattro giornate lavorative settimanali per queste attività. A sorpresa, l'emendamento proposto da Nanni Lancioni (Psd'Az), sostenuto da esponenti di FdI, Forza Italia e Grande centro, ha ottenuto il via libera, ponendo fine al fermo pesca attuale. La raccolta sarà autorizzata fino al 5 maggio 2024, cercando di conciliare le esigenze dei pescatori con la salvaguardia dell'eco-sistema marino. Per quanto riguarda i dettagli operativi, inizialmente prevista per partire il 5 dicembre, l'attività sarà consentita dalla pubblicazione della legge sul Buras, richiedendo alcuni giorni. (segue) (Rsc)