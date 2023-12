Sardegna: via libera del Consiglio regionale a ripresa pesca ricci di mare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di Lancioni mira a sostenere gli operatori ittici, permettendo loro di raccogliere ogni giorno quattro ceste di ricci (circa 2000 esemplari), con una quantità dimezzata in assenza di un assistente a bordo. La pesca sarà riservata ai pescatori professionisti, con il divieto di utilizzare attrezzi e mezzi meccanici. La taglia minima di cattura è stabilita a 50 millimetri escludendo gli aculei, e gli esemplari al di sotto di questa misura devono essere rigettati in mare. Al fine di garantire una gestione sostenibile, l'emendamento approvato prevede la creazione di un tavolo tecnico, istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, per regolamentare la pesca dei ricci. Nel frattempo, il Centro Marino Internazionale di Torregrande sta lavorando a un programma di produzione artificiale dei ricci, con un progetto di ripopolamento nelle acque di Alghero in fase di sviluppo. (Rsc)