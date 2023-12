Niger: nessuna notizia di Bazoum dal tentativo di fuga di ottobre, i familiari inquieti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I familiari del presidente deposto del Niger, Mohamed Bazoum, non hanno più avuto sue notizie dallo scorso 18 ottobre, data nella quale il capo dello Stato aveva tentato senza successo la fuga dai militari che lo detengono dal colpo di Stato dello scorso 26 luglio. Lo riferiscono i familiari in un comunicato consultato da media locali, nel quale denunciano inoltre "arresti e perquisizioni abusive" nei confronti di alcuni di loro. "Dal 18 ottobre non abbiamo più notizie del presidente Bazoum, di sua moglie Khadija Mabrouk e del figlio Salem, presi in ostaggio dalla guardia presidenziale", si legge nel comunicato, in cui si aggiunge che "diversi membri della nostra famiglia stanno subendo arresti abusivi e perquisizioni da parte delle autorità militari". Domenica scorsa, ha specificato in conferenza stampa il legale della famiglia Ould Salem Said, "elementi armati non identificati hanno rapito Ali Bey Mahjoub", dirigente del settore bancario e zio del presidente, azione per la quale è già stata presentata una denuncia in procura per “sequestro di persona e detenzione arbitraria”. Secondo l'avvocato, inoltre, martedì a Niamey sono state perquisite le case di una nipote del capo dello Stato e di un altro parente. "Abbiamo notato una certa ossessione nei confronti della famiglia del presidente Bazoum e la violazione di norme procedurali quando si tratta di avviare procedimenti contro i suoi membri", ha detto ancora il legale. (segue) (Res)