Niger: nessuna notizia di Bazoum dal tentativo di fuga di ottobre, i familiari inquieti (2)

- Nella notte fra il 17 e il 18 ottobre, il presidente Bazoum ha tentato senza successo una fuga dal luogo in cui i militari golpisti lo tengono detenuto dal giorno del colpo di Stato insieme alla moglie e un figlio. La fuga, ha spiegato in diretta televisiva qualche giorno dopo il portavoce del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp) – il nome assunto dalla giunta militare –, Amadou Abdramane, è stato un “irresponsabile” tentativo di sottrarsi alla prolungata detenzione, con un piano che avrebbe coinvolto “potenze straniere” con il trasferimento di Bazoum in Nigeria. La fuga è iniziata la notte fra mercoledì 17 e giovedì 18 ottobre, alle 3 del mattino, quando Bazoum è riuscito ad evadere dal luogo in cui era tenuto agli arresti insieme ai familiari (la moglie Haziza e il figlio Salem), due cuochi ed altrettanti membri della sicurezza a lui rimasti fedeli. Secondo i militari al potere, il piano prevedeva, nella sua prima fase, il trasferimento ad un punto di raccolta situato nei pressi del palazzo presidenziale, dove i fuggitivi avrebbero trovato ad aspettarli un’auto. Bazoum e i suoi sarebbero quindi stati condotti ad nascondiglio situato nel quartiere di Tchangarey, alla periferia nord di Niamey, quindi trasferiti via elicottero a Birnin Kebbi, nel nord-ovest della Nigeria. Il portavoce ha precisato che il piano è stato sventato, “gli attori e principali complici” sono stati arrestati e che la situazione è tornata “sotto controllo”. A nome della giunta, Abdramane ha inoltre denunciato “l’atteggiamento irresponsabile” di Bazoum e ha elogiato “la professionalità e il sangue freddo” delle Forze di difesa e di sicurezza rimaste fedeli al generale Omar Tchiani, aggiungendo che il procuratore ha aperto un’indagine sull’accaduto. (segue) (Res)