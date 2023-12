Niger: nessuna notizia di Bazoum dal tentativo di fuga di ottobre, i familiari inquieti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quella data, non è più stato chiaro dove siano attualmente detenuti l’ex presidente e il resto del gruppo. Secondo fonti di stampa nigerine, è probabile che Bazoum sia attualmente rinchiuso in una cella di sicurezza, forse all’interno dello stesso palazzo presidenziale, separato dai familiari e dagli altri partecipanti all’evasione. Nelle ore in cui i militari hanno contenuto la fuga di Bazoum è stata inoltre dispiegata una vigorosa operazione nel quartiere di Tchangarey - ritenuta la prima base per i fuggitivi - al termine della quale due persone sono state arrestate, una delle quali ferita da colpi di arma da fuoco. Testimoni hanno riferito al sito “Lsi Africa” di un importante dispositivo di forze di sicurezza e blindati dispiegati intorno ad una casa del quartiere, e di scambi a fuoco uditi nei dintorni. Dal colpo di Stato di fine luglio, Bazoum ha rifiutato di dimettersi e ha intrapreso un’azione legale davanti alla Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) incaricando un avvocato senegalese di fare causa alla giunta per sequestro di persona. Caduta l'opzione di un intervento militare in Niger per liberare Bazoum, promossa dalla Cedeao e sostenuta dalla Nigeria (che ne detiene la presidenza di turno) ma osteggiata dall'Unione africana, non ci sono più stati appelli internazionali al rilascio del capo di Stato nigerino. (Res)