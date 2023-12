Cop28: von der Leyen, dobbiamo stabilire un prezzo per carbonio, ridurre emissioni e promuovere crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ridurre il riscaldamento globale al di sotto del punto critico di 1,5 gradi centigradi è necessario ridurre le emissioni globali. Per farlo, è "necessario mettere un prezzo al carbonio". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento all'evento di alto livello sul mercato del carbonio, a Dubai, in occasione della Cop28. "Il messaggio è chiaro: inquini? Devi pagare un prezzo. Vuoi evitare il pagamento? Innova e decarbonizza", ha spiegato von der Leyen. "La tariffazione del carbonio spinge il settore privato verso l'innovazione. Fa pagare un prezzo equo a chi inquina pesantemente, e i ricavi possono essere reinvestiti nella lotta al cambiamento climatico, nell'innovazione e in una giusta transizione", ha aggiunto. Oggi, ha poi spiegato, "ci uniamo al Fondo monetario internazionale (Fmi), alla Banca mondiale e all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc)". L'obiettivo è quello di stabilire il quadro per la cooperazione internazionale e fissare un solido punto di riferimento per i mercati dei crediti di carbonio. "Abbiamo bisogno di diplomazia, per coinvolgere più Paesi. Abbiamo bisogno di apertura, per riconoscere che diversi Paesi possono creare diversi tipi di mercati del carbonio. E abbiamo bisogno di coerenza, per assicurarci che tutti gli sforzi contribuiscano alla lotta contro il cambiamento climatico. Nessun Paese può farcela da solo, nessuna istituzione può farcela da sola", ha dichiarato von der Leyen. (segue) (Beb)