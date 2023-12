Cop28: von der Leyen, dobbiamo stabilire un prezzo per carbonio, ridurre emissioni e promuovere crescita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre gli obiettivi fondamentali. In primo luogo, "vogliamo aiutare un numero sempre maggiore di Paesi a creare e completare i loro mercati nazionali del carbonio", ha continuato la presidente dell'esecutivo Ue. Von der Leyen ha poi dichiarato che in tutto il mondo esistono 73 strumenti di tariffazione del carbonio, ma che riescono a coprire solo il 23 per cento delle emissioni globali. "Questa quota deve aumentare. Ciò consentirà una più rapida riduzione delle emissioni. Creerà condizioni di parità per il commercio internazionale e raccoglierà maggiori entrate per l'azione globale per il clima, anche nei Paesi in via di sviluppo. Lavoriamo per dare un prezzo a tutte le emissioni di Co2 nel mondo", ha aggiunto. In secondo luogo, ha poi continuato, "abbiamo bisogno di mercati del carbonio ambiziosi. Il prezzo del carbonio deve eliminare il carbonio". In 18 anni, da quando l'Unione europea ha introdotto la tariffazione del carbonio, ha spiegato la presidente dell'esecutivo Ue, "le emissioni coperte dal nostro sistema sono diminuite di quasi il 40 per cento, mentre l'economia ha continuato a crescere. E abbiamo raccolto oltre 175 miliardi di euro di entrate. Queste entrate sono destinate esclusivamente all'azione per il clima, anche nei Paesi in via di sviluppo". In terzo luogo, ha continuato, "anche i crediti di carbonio volontari possono svolgere un ruolo importante. Abbiamo bisogno che il capitale privato affluisca in questi crediti di carbonio. Ma gli investitori hanno anche bisogno di certezze, che si tratti di progetti efficaci. Per questo motivo abbiamo bisogno di standard comuni per i progetti che riducono le emissioni. Abbiamo anche bisogno che il denaro privato confluisca in progetti che migliorino la biodiversità. Zambia e Kenya, ad esempio, hanno vaste foreste. I loro sforzi per preservarle dovrebbero essere premiati. Anche in questo caso, i crediti, chiamiamoli crediti natura, possono svolgere un ruolo", ha concluso. (Beb)