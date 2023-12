Inps: Gelera, viviamo momento di grande slancio riformista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Inps vive un momento di grande slancio riformista, che va oltre semplici progetti di digitalizzazione, per abbracciare una visione più ampia che supera i i confini istituzionali tradizionali per restituire una dimensione umana, una centralità fondamentale, sia all'interno dell'Istituto sia all'utenza esterna”. Lo ha affermato Micaela Gelera, commissario straordinario dell’Inps, nel suo intervento in occasione delle celebrazione per i 125 anni dell’istituto. Grazie anche ai fondi del Pnrr “l’Inps ha messo un campo grandi progetti di innovazione, di automazione e di digitalizzazione” e in questo senso “l’evoluzione tecnologica deve andare avanti nell'ottica della qualità del servizio all'utenza, perché il cittadino deve essere al centro” del sistema, ha aggiunto assicurando che l'istituto “continuerà ad evolversi con il Paese, forte della sua identità, in una costante metamorfosi per creare un insieme, un valore, che vada oltre le prestazioni e che definisca il nostro ruolo nella società, per fare la differenza nel Paese”. (Rin)