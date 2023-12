Cop28: Sanchez, Spagna in prima linea nella lotta emergenza climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna è in prima linea nella lotta contro l'emergenza climatica. Oggi, a Dubai, difenderò il mandato europeo per raggiungere in questa Cop28 un accordo per eliminare i combustibili fossili e ridurre le emissioni inquinanti. Lo ha affermato su X il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez. "Abbiamo la possibilità di salvare il pianeta. Nella nostra ambizione e nel nostro impegno risiedono il nostro futuro e la nostra prosperità", ha proseguito il premier.(Spm)