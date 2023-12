Pa: Zangrillo, stiamo chiudendo tutti i contratti scaduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo chiudendo i contratti della vecchia tornata, recuperando un ritardo notevole che ho ereditato, ed ora con 7,3 miliardi messi in manovra partiremo subito con i rinnovi del 2022-2204", assicura alla "Stampa" il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che punta a garantire aumenti media compresi tra 170 e 190 euro mentre annuncia che già a dicembre tutti gli statali riceveranno una indennità di vacanza contrattuale che in media varrà 900 euro a dipendente. Cambieranno anche le "pagelle", il metodo per valutare i risultati dei dipendenti, verranno "misurate" le performance individuali e quelle di gruppo ed in prospettiva poi gli impiegati potranno esprimere le loro valutazioni sui dirigenti ed anche gli utenti avranno voce in capitolo. E poi "basta coi premi tutti uguali erogati a pioggia" assicura il titolare della Pa. Il ministro ricorda che "con la legge di Bilancio che approveremo entro fine anno su 24 miliardi di euro, nonostante il governo abbia puntato sul taglio del cuneo dando la priorità al sostegno delle fasce deboli, ben 8 sono dedicati alla Pubblica amministrazione e di questi 7,3 sono riservati ai rinnovi contrattuali: 5 per le amministrazioni statali e 2,3 per la sanità". "Quindi - aggiunge - , è vero che c'è un ritardo, perché siamo alla fine del 2023 e deve ancora partire la tornata riferita al 2022-2024, ma per la prima volta dopo moltissimi anni che non accadeva riusciamo a dare continuità al processo dei rinnovi visto che abbiamo già le risorse per procedere". Per i sindacati i fondi sono troppo scarsi: "Ho incontrato i sindacati ed ho ascoltato le loro ragioni: se dovessimo recuperare tutto il potere d'acquisto previsto applicando l'Ipca, l'indice dell'inflazione utilizzato di norma per calcolare gli aumenti contrattuali, di miliardi non ne basterebbero 30, non basterebbe un'intera manovra di bilancio. Bisogna fare i conti con la realtà". Col decreto Anticipi ci sono già delle risorse a disposizione quindi adesso ci sarà una un'indennità di vacanza contrattuale: "Questa è l'altra cosa da sottolineare: con le buste paga del mese di dicembre daremo un anticipo dell'indennità di vacanza contrattuale per il comparto Stato che varrà per tutto il 2024. Per essere chiari si tratta di una cifra che è pari all'indennità di vacanza contrattuale pagata nel 2023 moltiplicata per 6,7. L'importo totale è intorno ai due miliardi e corrisponde in media a 900 euro per ogni dipendente" . Quanto alle "pagelle": "Dobbiamo andare verso un sistema di valutazione che consenta a tutti di potersi esprimere". Anche agli utenti: "Certamente. Io negli incontri che faccio coi dirigenti dico sempre che il risultato delle nostre attività deve essere percepito dai nostri utenti. Siccome non mi pare che i cittadini e le imprese abbiano una percezione di eccellenza bisogna che cerchiamo di capire che cosa non sta funzionando. E certamente la voce del cliente è sempre rilevante", conclude Zangrillo.(Rin)