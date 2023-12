Onu: delegato Cina, no a misure unilaterali che ostacolano sviluppo del Sud globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a cooperare per garantire il diritto allo sviluppo del Sud del mondo e ribadisce la sua opposizione alle “misure unilaterali coercitive” che ostacolano la governance globale. Lo ha detto ieri il rappresentante permanente cinese alle Nazioni Unite a Vienna, Li Song, durante una conferenza intitolata “Misure coercitive unilaterali e il loro impatto negativo sullo sviluppo socioeconomico dei Paesi”, in cui non sono stati risparmiati attacchi agli Stati Uniti. Il rappresentante cinese, in particolare, ha puntato l’indice contro “l’unilateralismo”, “la politica di potere” e la “volontà d’egemonia” che violano principi e scopi della Carta Onu e contravvengono alle norme basilari che governano le relazioni internazionali. (Cip)