Osce: ministri Esteri Balcani occidentali firmano Dichiarazione congiunta su lotta a corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina e Albania hanno firmato a Skopje, nel corso della 30ma riunione annuale dei ministri dell'Osce, una Dichiarazione congiunta sulla lotta alla corruzione. Lo riporta la stampa di Belgrado. I capi delle rispettive diplomazie, Ivica Dacic, Filip Ivanovic, Bujar Osmani, Elmedin Konakovic e Igli Hasani hanno indicato nel documento come punti chiave della lotta la promozione di strumenti digitali per l'individuazione precoce dei reati, la prevenzione della corruzione e una maggiore trasparenza, l'uso efficace degli strumenti per recuperare fondi e l'aumento della capacità di ridurre i rischi associati alle risorse digitali, come le criptovalute, nel riciclaggio di denaro.(Seb)