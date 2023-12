Ucraina: “Scmp”, leader Ue chiederanno a Xi di fermare elusione sanzioni contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dell’Unione europea intendono chiedere al presidente della Cina Xi Jinping di tenere a freno 13 entità accusate di eludere le sanzioni internazionali contro la Russia. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post”, ricordando che il 7 e 8 dicembre prossimi i presidenti del Consiglio e della Commissione europea, rispettivamente Charles Michel e Ursula von der Leyen, saranno a Pechino per il vertice Cina-Ue assieme all’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Gli ambasciatori dei 27 Paesi membri dell’Ue si sono riuniti a Bruxelles il 29 novembre per discutere i preparativi del vertice, dedicando particolare attenzione al tema dell’elusione delle sanzioni. Pur non svelando dettagli sulle aziende in questione, l’Ue stima che fino al 70 per cento dei dispositivi hi-tech in dotazione alle forze armate russe provengano dalla Cina. Lo scorso giugno, dopo aver consultato l’ambasciatore cinese Fu Cong e i rappresentanti del ministero del Commercio cinese, Bruxelles ha rinunciato ad aggiungere cinque aziende cinesi a una lista nera, nel quadro dell’undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La Cina, da parte sua, si è impegnata a garantire che le aziende in questione avrebbero smesso di rivendere prodotti hi-tech fabbricati in Europa sospettati di confluire nella macchina da guerra russa. Ancora una volta, aggiunge il “South China Morning Post”, i leader europei chiederanno a Pechino di esercitare la sua influenza su Mosca per porre fine alla guerra. (Cip)