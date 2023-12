Fincantieri: Folgiero, operazione Remazel primo tassello sviluppo tecnologie offshore e subsea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'operazione rappresenta il primo importante tassello della strategia di sviluppo nel settore delle operazioni tecnologiche offshore e subsea, favorendo nel contempo il consolidamento in Italia di una delle eccellenze del comparto industriale nazionale". Lo ha detto Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, commentando l'accordo per rilevare il 100 per cento di Remazel Engineering. "Le competenze distintive ingegneristiche e tecnologiche di Remazel, leader nel proprio settore, consentono al Gruppo di consolidare il proprio ruolo di integratore di sistemi complessi e di partner per i nostri clienti lungo tutta la vita del mezzo navale e dei suoi equipment a maggior valore aggiunto", ha aggiunto. "L'attuale posizionamento di Remazel permette inoltre a Fincantieri di rafforzare il proprio posizionamento in settori in rapida crescita, quali quello delle operations underwater e del wind offshore, coprendo le attività a maggior valore aggiunto della catena del valore. Quello della subacquea, in particolare, rappresenta il nuovo dominio geopolitico, di grande rilevanza strategica sia in ambito civile sia della difesa", ha concluso Folgiero. (Com)