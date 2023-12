Emirati-Cina: vicepremier Ding ricevuto dal presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina apprezza i preparativi compiuti dagli Emirati Arabi Uniti in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop28) e vuole rafforzare la cooperazione strategica con Dubai. Lo ha detto il vicepremier cinese, Ding Xuexiang, al termine di un incontro tenuto ieri con il presidente emiratino, Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Ding, che si è recato a Dubai per il vertice mondiale sull’azione climatica (1-2 dicembre), ha colto l’occasione anche per ribadire la posizione del suo Paese circa il conflitto tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas. La Cina continuerà a schierarsi da parte di pace e giustizia, sostiene il popolo palestinese nella restaurazione dei suoi “legittimi diritti” e vuole cooperare con gli Emirati per riportare la stabilità nella regione, ha detto il vicepremier. (Cip)