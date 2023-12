© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:NAPOLIIl ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, consegna ai genitori di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso durante una lite scoppiata per il parcheggio di uno scooter, la medaglia d'oro al Valor civile alla memoria. Presente il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Palazzo della Prefettura - Napoli (ore 11).Torna CasaCorriere Festival. L’evento, organizzato da Corriere del Mezzogiorno, dedica la sua terza edizione ad approfondire il tema “Etica - Il coraggio delle scelte, declinato in tutti i suoi aspetti politici, economici, sociali, culturali e sportivi”. La prima delle tre giornate vede gli interventi di: il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana; Enzo d'Errico, responsabile del Corriere del Mezzogiorno; Urbano Cairo, presidente e ad di Rcs MediaGroup; Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli; il sindaco Gaetano Manfredi e Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura. Alle 15 Elly Schlein, segretaria del Pd, dialoga con Enzo d'Errico e Aldo Schiavone. Teatro di Corte, Palazzo Reale - Napoli (ore 12).REGIONEConsegna del premio al merito civico 2023 per la solidarietà e l'inclusione delle persone con disabilità. Intervengono Paolo Colombo garante dei diritti dei disabili della Regione Campania e Gennaro Oliviero, presidente del consiglio regionale della Campania. Tra i premiati Teatro San Carlo, Club 108Ya Lions International, liceo Statale Alessandro Manzoni di Caserta, La Fondazione Foqus e il Centro Argo. Auditorium della Regione Campania, isola c3, Centro direzionale - Napoli (ore 10).Diretta Fb del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (ore 14.45).VARIEManifestazione di Cgil e Uil da piazza Mancini a Piazza Matteotti in occasione dello sciopero generale regionale di otto ore proclamato per la giornata di oggi. Sul palco interverranno quattro delegati dei settori del commercio, dell'edilizia, dell'industria e dei pensionati, il segretario generale della Uil di Napoli e Campania, Giovanni Sgambati e il segretario generale della Cgil nazionale, Maurizio Landini. Allo sciopero aderisce anche il Pd Napoli. Piazza Matteotti - Napoli - (dalle ore 9).Forum "Paura della firma o ansia del risultato. La lotta al bigottismo normativo, le proposte e le buone pratiche dei Comuni Asmel", con Giovanni Caggiano presidente Asmel, Raffaele Cantone, procuratore di Perugia, già presidente Anac. Sala dei Busti di Castel Capuano - Napoli (ore 9).Evento "Amati Adesso!" organizzato per la Giornata mondiale per la lotta all'Aids, promosso da Anlaids Campania, Csv Napoli, Vola onlus e Mascod, con Maria Triassi presidente scuola Medicina e Chirurgia Università Federico II e Vincenzo De Falco presidente Anlaids Campani. Polo Didattico Università Federico II ,viale della Resistenza, Scampia - Napoli (ore 9).Convegno sul tema "Crisi di impresa". Intervengono Claudio Ricci, amministratore delegato di Cis S.p.A. - Interporto Campano S.p.A.; Pierpaolo Limone, Rettore università Pegaso; Francesco Fimmanò, professore ordinario di Diritto commerciale Universitas Mercatorum - Direttore scientifico Università Pegaso. Centro congressi Interporto - Nola (ore 10).Conferenza stampa per la firma dell'accordo con la Fondazione Ente Ville Vesuviane per la gestione e la valorizzazione del Parco sul mare di Villa Favorita a Ercolano. Palazzo Reale, Uffici della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli - Napoli (ore 15.30).(Ren)