Cina-Usa: Xi esprime cordoglio a Biden, Kissinger “vecchio e buon amico”

- Henry Kissinger è stato “un vecchio e buon amico” del popolo della Cina, oltre che "uno stratega di fama mondiale". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel messaggio di cordoglio inviato ieri all’omologo statunitense Joe Biden. “Mezzo secolo fa, con una visione strategica eccezionale, Kissinger diede un contributo storico alla normalizzazione delle relazioni Cina-Usa, che non solo ha apportato benefici ai due Paesi, ma ha anche cambiato il mondo”, ha detto Xi. Notando come l’ex segretario di Stato Usa sarà sempre ricordato dal popolo cinese, Xi ha detto che il suo Paese è pronto a cooperare con Washington per promuovere lo sviluppo “sano e stabile” delle relazioni bilaterali. Henry Kissinger è morto il 29 novembre all’età di 100 anni nella sua abitazione in Connecticut. (Cip)