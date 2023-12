Uzbekistan: presidente Mirziyoyev partecipa a Cop28 per ribadire impegno a preservare pianeta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Uzbekistan ha aderito alla Convenzione quadro il 20 giugno 1993 e ha ratificato il Protocollo di Kyoto nel 1999. Nel 2017, con la firma dell’Accordo di Parigi, ha assunto una serie di impegni, tra cui il principale impegno quantitativo di ridurre le emissioni di gas serra per unità di prodotto interno lordo del 35 per cento rispetto al livello del 2010 entro il 2030. In quanto parte della Convenzione quadro, l’Uzbekistan prepara e presenta al Segretariato della Convenzione rapporti periodici sul clima: comunicazioni nazionali, rapporti biennali, piani di adattamento, sviluppa e aggiorna i Contributi determinati a livello nazionale (Ndc). La quarta comunicazione nazionale dell'Uzbekistan sui cambiamenti climatici, che rifletterà le attività del paese in materia di cambiamenti climatici negli ultimi cinque anni, è attualmente in fase di finalizzazione. Oggi, mentre il mondo affronta le conseguenze del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dell’inquinamento del pianeta, e mentre la regione dell’Asia centrale risente sempre più degli effetti del riscaldamento globale, l’Uzbekistan ha rivisto radicalmente le sue politiche ambientali, agricole e di gestione delle risorse idriche. (segue) (Res)